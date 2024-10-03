"طه".. حكاية طالب ناج من السرطان ليتفوق بكلية الصيدلة

من رحم المعاناة يولد الأمل، طه مصطفي صابر؛ أحد الطلاب الناجين من السرطان، وهو بطل من أبطال «شفاء الأورمان» بعد تعافيه من سرطان الدم بمستشفي الأطفال؛ استطاع الطالب التفوق في الثانوية العامة والتحق بكلية الصيدلة، ويواصل الآن تفوقه في دراسته الجامعية.

واستمرارا للدور الاجتماعى لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، وحرصها على دعم المتفوقين من المرضى والمتعافين من المرض، ليكونوا قدوة للمرضى الذين يتلقون العلاج داخل أقسام المستشفى المختلفة، كرم السادة مجلس إدارة جمعية الأورمان ومؤسسة شفاء الأورمان الطالب الذى يواصل تفوقه في دراسته بكلية الصيدلة.

وتقدمت مستشفي شفاء الاورمان بالاقصر بالتهنئة إلى ابنها البطل طه مصطفي صابر الذى تفوق بمدرسة المتفوقين STEM، في الثانوية العامة وواصل تفوقه في دراسته بكلية الصيدلية، وتمنت له إدارة المستشفى استمرار التوفيق ليكون قدوة للأطفال المرضى بالمستشفى على مواصلة دراستهم والتفوق فيها.

وتقدم الدكتور، هانى حسين، مدير مستشفيات شفاء الاورمان التهنئة للطالب على التفوق بكلية الصيدلة والمتعافى من المرض بعد تلقيه العلاج داخل مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان، مؤكدا على دعم كافة العاملين بالمستشفى لجميع الطلاب من محاربي السرطان وتوفير كافة سبل الراحة لتحقيق أحلامهم وأهدافهم.

ومن جانبه أعرب الأستاذ، محمود فؤاد الرئيس التنفيذى، لمؤسسة شفاء الاورمان، عن سعادته بتفوق الطالب طه في كلية الصيدلة، مؤكدا حرص المستشفى على دعم أبنائها طوال رحلتهم العلاجية وكذلك المتعافين من المرض وتوفير سبل الدعم اللازمة لتحقيق التفوق العلمى .