الإحصاء: مصر تضم 1.055 مليون معلم في التعليم قبل الجامعي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أبرز الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالتعليم في مصر للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي للمعلم"، الذي أقرّته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” منذ عام 1994 تقديرًا لدور المعلمين في بناء المجتمعات وتعزيز التنمية.

الحاجة العالمية للمعلمين

تشير تقديرات منظمة اليونسكو إلى الحاجة إلى 44 مليون معلم ومعلمة على مستوى العالم خلال عام 2023، مما يبرز التحدي العالمي لتلبية الطلب المتزايد على التعليم، وفي ظل هذه الأرقام، تعكس مصر جزءًا من هذا التحدي من خلال الأرقام المحلية التي توضح حالة التعليم وعدد المعلمين بالمقارنة مع أعداد الطلاب.

التعليم قبل الجامعي

واوضح المركزي للإحصاء أن مصر تضم 1.055 مليون معلم في التعليم قبل الجامعي “التعليم العام، الفني، والأزهري” خلال العام الدراسي 2023/2024، يقومون بالتدريس لحوالي 28.5 مليون طالب، وبالمقارنة مع العام السابق، كان هناك 1.099 مليون معلم للتدريس لـ 28.2 مليون طالب، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا في عدد المعلمين.

التعليم العام

في العام الدراسي 2023/2024، بلغ عدد المعلمين في التعليم العام 804.6 ألف معلم يقدمون خدماتهم لـ 23.459 مليون طالب، هذا العدد كان أكبر في العام السابق حيث كان هناك 830.4 ألف معلم يخدمون 23.244 مليون طالب.

وتظهر الأرقام أن محافظة قنا سجلت أعلى معدل للتلاميذ لكل معلم، حيث بلغ المتوسط 40 تلميذًا لكل معلم، بينما جاءت محافظة الوادي الجديد كالأقل بمعدل 9 تلاميذ لكل معلم.

التعليم الفني

يمثل التعليم الفني جزءًا هامًا من منظومة التعليم المصري، حيث يشمل 118 ألف معلم يقومون بتدريس 2.199 مليون طالب خلال العام الدراسي الحالي، لكن هذه الأرقام تظهر انخفاضًا مقارنة بالعام السابق الذي كان يشمل 128.4 ألف معلم يقدمون خدماتهم لـ 2.250 مليون طالب.

التعليم الأزهري

التعليم الأزهري، الذي يعتبر جزءًا مهمًا من التعليم في مصر، يضم 132.2 ألف معلم يقومون بتدريس 2.851 مليون طالب، وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تعكس انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق (140.4 ألف معلم لـ 2.9 مليون طالب)، إلا أن المتوسط العام للتلاميذ لكل معلم في التعليم الأزهري يظل عند 56 تلميذًا لكل معلم، وهو معدل أعلى بكثير مقارنة بالتعليم العام.

التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي

في التعليم ما قبل الابتدائي، يقوم 63.5 ألف معلم بتدريس 1.5 مليون طفل. ويبلغ متوسط عدد التلاميذ لكل معلم في هذا القطاع 21 تلميذًا بالتعليم العام و56 تلميذًا بالتعليم الأزهري.

أما في التعليم الابتدائي، فيقوم 469.5 ألف معلم بتدريس 15.2 مليون تلميذ، ويبلغ متوسط التلاميذ لكل معلم 34 تلميذًا بالتعليم العام، حيث سجلت محافظة الجيزة أعلى معدل بـ 44 تلميذًا لكل معلم.

التعليم الإعدادي

أما في مرحلة التعليم الإعدادي، فيقوم 265 ألف معلم بتدريس 6.7 مليون تلميذ، بمتوسط 27 تلميذًا لكل معلم بالتعليم العام و16 تلميذًا بالتعليم الأزهري، وتظل محافظة الجيزة الأعلى معدلًا بـ 36 تلميذًا لكل معلم، فيما جاءت محافظة الوادي الجديد الأدنى بسبعة تلاميذ لكل معلم.

التعليم الثانوي

في التعليم الثانوي، يُدَرِّس 121.1 ألف معلم لـ 2.7 مليون تلميذ، بمتوسط 24 تلميذًا لكل معلم بالتعليم العام و15 تلميذًا لكل معلم بالتعليم الأزهري، وعلى صعيد التعليم الفني، يقوم 118 ألف معلم بتدريس 2.2 مليون تلميذ، حيث بلغ متوسط التلاميذ لكل معلم 19 تلميذًا.

التعليم المجتمعي والتربية الخاصة

يمثل التعليم المجتمعي، الذي يُقَدم للأطفال في المناطق النائية، جزءًا هامًا من جهود الدولة في توفير التعليم للجميع. وفي هذا القطاع، يقوم 7.8 ألف معلم بتدريس 142.4 ألف تلميذ، بمتوسط 18 تلميذًا لكل معلم.

أما في مدارس التربية الخاصة، فيقوم 9.2 ألف معلم بتدريس 47 ألف طالب، بمتوسط خمسة تلاميذ لكل معلم، مع محافظة الغربية التي سجلت العدد الأكبر “6 تلاميذ لكل معلم” والوادي الجديد التي سجلت العدد الأقل “تلميذين لكل معلم”.