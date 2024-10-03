نائب وزير الإسكان يتابع موقف تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء أحمد شاهين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، لمتابعة موقف تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).

يأتي اللقاء في إطار دعم وزارة الإسكان لشركات مياه الشرب والصرف الصحي لكي تتمكن من تحسين أدائها والوصول إلى أعلى معدلات تقديم الخدمة للمواطنين.

واستهل إسماعيل، اللقاء، بالتأكيد على دعم الوزارة الكامل لشركات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس شركة مياه دمياط، موقف تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والجهود التي تبذلها الشركة في مجال تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وكذلك المشروعات الممولة من شركاء التنمية، مؤكداً أن معدلات التنفيذ تتواكب مع الجداول الزمنية المخططة لتنفيذ تلك المشروعات.

وأكد إسماعيل، حرص وزارة الإسكان على الالتزام بالانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها وفقاً للتوقيتات المقررة والمعتمدة بالجداول الزمنية للمشروعات لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات.

ضرورة تعظيم الموارد المالية والإيرادات

كما أكد نائب وزير الإسكان، ضرورة تعظيم الموارد المالية والإيرادات الخاصة بالشركة والاهتمام بالعنصر البشري والتنمية البشرية والتدريب والتعليم وبناء قدرات العاملين في جميع القطاعات بالشركة والعمل على تمكين وخلق كوادر قيادية شابة جدد وتوليهم مسئوليات وملفات محددة ومتابعة تنفيذ تلك المهمات، موضحاً أن التقييم المستمر للأداء ووضع الحلول السريعة وإدارتها بدلاً من إدارة المشاكل هو مفتاح النجاح وتحقيق الأهداف، بجانب ضرورة استمرار التنسيق بين الشركة والجهاز التنفيذي بالمحافظة لإنجاز تنفيذ المشروعات ومتابعة التنفيذ.

وشدد نائب وزير الإسكان، على أهمية تعظيم دور العامل البشري ورفع قدرات العاملين في كافة قطاعات الشركة وتمكين الشباب وتكليفهم للعمل في ملفات محددة ومتابعتهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، مع استمرار تقييم أدائهم في تنفيذ تلك المهام.

وفي نهاية اللقاء شدد الدكتور سيد إسماعيل، على أن تكون الاستجابة للشكاوى والطلبات بشكل سريع وعاجل، وأهمية التنسيق المستمر مع المحافظين وأعضاء مجلس النواب فيما يخص طلبات وشكاوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بشكل مستمر.



