الخميس 03 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

لزيادة الخدمات..

بيع 4 قطع أراضٍ بأنشطة مخابز جديدة بالعاشر من رمضان

مزاد علني بمقر الجهاز
مزاد علني بمقر الجهاز

قال المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم بيع 4 قطع أراضٍ بنشاط مخابز، بمناطق مختلفة في المدينة، وذلك بمزاد علني بمقر الجهاز، ضمن خطط الجهاز لزيادة وتطوير الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

عُقد المزاد بحضور ممثلى مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد، لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وأكد رئيس الجهاز، أن المخابز الجديدة ستساعد في تلبية احتياجات سكان المدينة من المخابز، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان، بما يعكس التزام الجهاز بتطوير البنية التحتية والخدمات العامة بشكل عام، مشيرا إلى أن المزاد يعكس مدى التقدم في معدلات التنمية نظراً لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات بها.

وفي سياق متصل، استقبل مسئولو جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان السيد المهندس مصطفى جابر، مصمم برنامج المستخلصات المزمع تنفيذه على مستوى الهيئة وأجهزتها، وذلك لتنظيم ورشة عمل تخصصية لاستعراض إجراءات التحول لرقمنة نظام المستخلصات بالهيئة وأجهزتها.

وأوضح مسئولو الجهاز، أنه سيتم تنفيذ ذلك من خلال تطبيق رقمي، والذي يعمل على ضبط وحوكمة الإجراءات وسرعة إنهاء الدورات المستندية لدفع معدلات التنمية بمختلف المشروعات، ولا سيما رقمنة نظام المستخلصات، لما له من أهمية كبيرة في سرعة إنجاز مراجعة وصرف المستخلصات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


 

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