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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يُصدر قراراً بحركة تكليفات وتنقلات بعددٍ من أجهزة المدن الجديدة

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بحركة تكليفات وتنقلات بعددٍ من أجهزة المدن الجديدة.

ونص القرار على أن يتولى المهندس عصام إبراهيم محمد الشيخ، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، والمهندس أحمد حسن أحمد عبد الحليم، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، والمهندس محمد كامل عبد الله الوهيدي، مهندس مدني أول بجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة وغرب كارفور، والمهندسة أمل لطفي حنا بشاي، مهندس كهرباء ثان بجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر – مكلفة بمأمورية عمل بجهاز حدائق أكتوبر، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ومشرف على الكهرباء بمدينتى حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

كما نص القرار على تولي المهندس راضی موسی راضی موسی، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، والمهندس زعزوع سرول زعزوع محمد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، العمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندس محسن يسرى محمد أبو العبد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس نصير عبدالمعز محمود نصير، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

وتضمن قرار المهندس شريف الشربيني، تكليف المهندس طارق محمد زكى حسين، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس بالإضافة إلى عمله نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بالعمل نائباً لرئيس جهاز جزيرة الوراق الجديدة، والمهندس تامر جبر محمد جبر، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الثالث ويعامل معاملة رئيس جهاز (ب)، والمهندس طارق يوسف إبراهيم بدر، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، والمهندس حسين محمد الأحمدي سالم، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الثالث، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس حسام حسني محمد أبو العلا، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة.

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