وزير الإسكان يُعين 3 مساعدين لنواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارات بتعيين 3 مساعدين لنواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، وقطاع الشئون العقارية والتجارية، وذلك من أجل دفع معدلات العمل بالمشروعات التنموية التى تنفذها الهيئة بمدنها الجديدة على مستوى الجمهورية.



ونصت قرارات الوزير على، تولى المهندس أحمد على محمد حسن، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، القيام بأعمال مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن لشئون الكهرباء، وذلك بجانب متابعة أعمال شئون مجلسي النواب والشيوخ ورئيس لجان التواصل السياسي، وكذا تولى المحاسب عبدالوهاب محمد عباس أحمد موصلي، - رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة (ندبا)، القيام بأعمال مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إضافة إلى تولى المحاسب إيهاب حسن صادق المراكبى، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز مدينة الشروق، القيام بأعمال وظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.



كما أصدر وزير الإسكان قراراً بتولى المهندس أشرف فتحي محمود عبدالرازق، من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإشراف على أجهزة مدن (المنيا الجديدة - ملوي الجديدة - الفيوم الجديدة - الفشن الجديدة)، ويكون مقر عمله جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة.