جامعة سوهاج تطلق قافلة تنموية شاملة بقرية القصاص بالمراغة

انطلقت منذ قليل قافلة جامعة سوهاج التنموية الشاملة الكبري، بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة، بمركز القصاص قرية المراغة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية لتنمية الانسان المصرى، والتي تنفذ الجامعة فعالياتها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية.

وقال الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة، إن منذ إطلاق الجامعة لمبادرة بداية قامت بتكثيف جهودها لتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات ومنها القوافل المتكاملة لتقديم الدعم الخدمي والمجتمعي للقرى الأولي بالرعاية، حيث تتضمن القافلة العديد من الأنشطة الصحية والتوعوية والزراعية والرياضية التى تستهدف تنمية المواطن وتيسير تقديم الخدمات له، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة وقيادات الجامعة، وبمتابعة من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد النعماني، أن القافلة تشارك بها كليات الطب، والطب البيطري، الصيدلة، التمريض، الزراعة، التربية الرياضية، وكلية التربية النوعية، و طب الأسنان وسيتم خلالها الكشف، وتوزيع العلاج بالمجان، الي جانب عمل ندوات توعوية وتثقيفية ورياضية وغيرها من الفعاليات.