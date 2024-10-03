نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بوزارة الشباب يواصل عقد لقاءاته المستمرة

عبر تقنية الفيديو كونفرانس

يواصل أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بوزارة الشباب والرياضة ، عقد لقاءاتهم المستمرة بين لجانه الفرعية المتنوعة والمتخصصة في مختلف المجالات لمناقشة الموضوعات والقضايا المطروحة علي الساحة ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، وكذلك الاستماع إلي رؤي وأفكار أعضائه ، ومناقشتها للوصول إلي مقترحات قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع لتعود بالنفع والفائدة على المواطن المصرى، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

وعقب انتهاء انتخابات تشكيل هيئة مكتب نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، واللجان النوعية بالنموذج،عقدت كل من لجان :-

اولًا - لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار لمناقشة اجتماعات لمناقشة مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر 2024 – 2030.

ثانيًا - لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا لمناقشة القرارات الجديدة للسيد وزير التربية والتعليم ، وكذلك وضع خطة لتنفيذ تدريبات لأعضاء النموذج فى مجال التكنولوجيا والاتصالات.

ثالثًا - لجنه الصحة والسكان اجتماعا لبحث سبل مواجهه أزمة نقص الأدوية.

رابعًا - لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام اجتماعا لتنظيم زيارات للجنة السياحة بمجلس الشيوخ وكذلك زيارة لوزارة السياحة ووضع خطه للترويج الإعلامي للمتحف الكبير .

خامسًا -لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل اجتماعا لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الشأن الداخلي وتقديم عدد من التوصيات.

سادسًا - لجنه الشباب والرياضة اجتماعا لبحث ومناقشة قانون الرياضة.

سابعًا - لجنة الشؤون الخارجية اجتماعا لتنظيم معارض دولية ،لترويج صناعة الأثاث ،والاستفادة من وجود السفارات المصرية في كل دول العالم والملحقات التجارية وبحث إمكانية تنفيذ تلك المعارض بما يسهم في تنشيط حركة بيع الأثاث المصنع في مصر، والذي يعد صناعة مصرية أصيلة.

ثامنًا - اللجنة الدينية اجتماعا لمناقشة تنفيذ فكرة البودكاست لنشر الوعي والمفاهيم الدينية الصحيحة ،ونبذ الأفكار المتطرفة داخل المجتمع.

سابعًا - فريق الميديا والإعلام اجتماعا لمناقشة الخطة الموضوعة للتسويق الإعلامي لكافة أخبار وأنشطة النموذج علي السوشيال ميديا.

ومن جانبهم، يؤكد أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ على تقديم كافة سبل التعاون والدعم والعمل علي قدم وساق بروح الفريق الواحد لتعظيم الاستفادة من الفرصة العظيمة بتواجدهم داخل نموذج محاكاة مجلس الشيوخ التابع لوزارة الشباب والرياضة في التدريب، ومحاكاة الواقع الفعلي والمشاركة في رسم السياسات وصنع القرار لأنهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع ،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.