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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورتو اليوم في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

مانشستر يونايتد و
مانشستر يونايتد و بورتو

يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على بورتو البرتغالي في المباراة المرتقبة التي ستجمعهما اليوم على ملعب الدراجاو، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

يدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة بقيادة المدرب إريك تين هاج وعينه على النقاط الثلاثة، حيث يبحث العملاق الأحمر عن أول انتصار له بالبطولة بعد التعادل في الجولة الأولى مع فريق تفينتي أنشخيده الهولندي.

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توتنهام يقسو على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

بينما يدخل فريق بورتو المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، حيث يخوض الفريق البرتغالي اللقاء متأثرًا بالهزيمة التي تعرض لها في الجولة الأولى بنتيجة 2-3 على يد بودو غليمت النرويجي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورتو اليوم:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد بورتو في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة مانشستر يونايتد وبورتو عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق نقل الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط، بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

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