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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

توتنهام يقسو على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024/2025.

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تقدم السبيرز في المباراة من خلال اللاعب برينان جونسون في الدقيقة الثالثة، وذلك بعدما استقبل عرضية أحد زملاؤه ليضعها في الشباك مما جعل المباراة قوية من بدايتها.

فيما ضاعف اللاعب كولو كولوفسكي النتيجة في الدقيقة الـ 47 من عمر الشوط الثاني، بينما جاء الهدف الثالث من خلال اللاعب دومينيك سولانكي في الدقيقة 77.

وتلقى برونو فيرنانديز بطاقة حمراء في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول والمباراة، ليُكمل مانشستر يونايتد ما تبقى من المباراة بعشرة لاعبين.

بهذه النتيجة، يرفع توتنهام رصيده للنقطة 10 في المركز الثامن، بينما يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الـ 7 في المركز الثاني عشر.

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