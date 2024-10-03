وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس

تفقدا محمد عبد القادر، مدير عام مكتب وزير التربية والتعليم للاتصالات وخدمة المواطنين، والدكتور علاء جوده وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، منها مدرسة الشهيد حمدى الإعدادية بنين، والشهيد رياض الثانوية العسكرية، والوحدة العربية الابتدائية، والزهراء الابتدائية، والسعدية بنات الجديدة، والإعدادية بنات القديمة، وعلي عبد الشكور الرسمية للغات التابعين لإدارة شرق كفر الشيخ



وحرص محمد عبد القادر، والدكتور علاء جودة، على التأكد من متابعة انتظام حضور الطلاب بكثافة في الفصول الدراسية، والنظافة العامة، وحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.



وعلى جانب آخر أجرت لجنة الوظائف الإشراقية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور علاء جودة وكيل المديرية نيابة عن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائف الإدارة المدرسية (مدير ووكيل مدرسة) بإدارة الحامول التعليمية ،بمقر نقابة المعلمين.



وكان محافظ كفر الشيخ اللواء دكتور علاء عبد المعطي ، قد شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة و التنظيم والإدارة و نقابة المعلمين، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم، موجهاً بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.