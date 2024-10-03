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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

التعليم العالي: منح دراسية باليابان مقدمة من البنك الدولي

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح مقدمة من البنك الدولي لدراسة الماجستير في جامعة تسوكوبا اليابانية. 

ونوهت قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإدارة المركزية للبعثات، بإفادة المكتب الثقافى المصرى بطوكيو عن إعلان منحة البنك الدولي، بنك التنمية الآسيوي لدراسة الماجستير في برنامج السياسة الاقتصادية والعامة، بجامعة تسوكوبا اليابانية، للعام الأكاديمي "2025_2026".

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم الباحثين، وتوفير كل السُبل للارتقاء بجودة البحث العلمي. 

شروط منح البنك الدولي

ويتاح التقديم في منح البنك الدولي مفتوح خلال الفترة من 2 ديسمبر 2024 حتى 17 يناير 2025.

وللاطلاع على كل شروط التقدم والتخصصات المتاحة في منح البنك الدولي يمكن الرجوع للموقع التالى:

https://moe.gov.lk/wp-content/uploads/2024/08/26/EconomicandPublicPolicyUnuversityofTsukubaJapan.PD


https://pepp-cepgt.hass.tsukuba.ac.jp/general-admission/

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن المنح المقدمة من البنك الدولي في اليابان.
 

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