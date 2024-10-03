ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الخميس

ارتفع سعر الذهب في مصر بنسبة 12.3% ليربح الجرام 390 جنيها حيث افتتح الذهب تداولات عام 2024 عند المستوى 3170 جنيه للجرام وأنهى شهر سبتمبر عند المستوى 3560 جنيه للجرام.

وشهد الربع الثالث من عام 2024 أداء إيجابي لسعر الذهب في مصر ، وهو ما انعكس على التغيرات السعرية بشكل كبير، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة في كثير من المناسبات، مما يعكس قوة ارتباط الذهب المحلي مع سعر الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة.

وافتتح الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات الربع الثالث من عام 2024 عند المستوى 3160 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 400 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 12.7% ليغلق عند المستوى 3560 جنيه للجرام، وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3620 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 3157 جنيه للجرام، وفق التحليل الفني من جولد بيليون.

سجل الذهب خلال 2024 أعلى مستوى منذ بداية العام بين مستويات 4150 – 4200 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 2620 جنيه للجرام وسط تقلبات سعرية مستمرة.

تميز الربع الثالث من العام بغياب المضاربات في سوق الذهب بمصر واستقرار أوضاع سعر الصرف بعد انتهاء السوق الموازية الأمر الذي انعكس على تداولات الذهب، لتصبح فروق الأسعار بين السعر المحلي والعالمي معتدلة في معظم الأحيان، بينما تراجع الطلب المحلي على الذهب ليصبح المحرك الأول لسعر الذهب خلال الربع الثالث هو ارتباطه بسعر الذهب العالمي الذي سجل مستويات تاريخية، وفق جولد بيليون