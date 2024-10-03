ورشة لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية لطلاب المرحلة الإبتدائية بالأقصر

ضمن فعاليات مبادرة بداية

نظم مركز تنمية الحرف بالأقصر ورشة عمل بعنوان: "إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية"، استهدفت عدد 25 طالب وطالبة من طلاب مدرسة الشهيد أحمد علي يوسف الابتدائية بالبياضية.

وحاضر فيها دكتورة رضا عطا الله مدير مركز تنمية الحرف اليدوية والتقليدية بجامعة الأقصر، وتناولت خلال الورشة التعريف بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان، ثم التعرف علي خطورة المخلفات البلاستيكية علي البيئة والصحة العامة ، وبعد ذلك تم تنفيذ بعض النماذج لأعمال إعادة تدوير البلاستيك في صناعة المقلمة والمزهرية وقصيص زرع وحصالة وماج، وبعض الاشكال الأخري المفضلة لدي الأطفال.

ومن أهم مخرجات الورشة إكساب أطفال المدارس الابتدائية مهارات التشكيل والقص واللصق باستخدام خامات بسيطة وآمنة من جهة، واعادة لتدوير المخلفات البلاستيكية كزجاجات المياه والعصائر والمياه الغازية من جهة أخري، وإشراك أطفال المراحل الابتدائية بمحافظة الأقصر في المحافظة على البيئة من الاثر السلبي للمخلفات البلاستيكية، إلي جانب إدراج أنماط وألوان مختلفة من الأنشطة وورش العمل داخل الصفوف الدراسية للمراحل الابتدائية لتعميق الهوية الوطنية بضرورة الحفاظ علي مجتمعاتنا نظيفة صحية وآمنة.

أشرف علي تنفيذ ورشة العمل د.هناء حامد مدير الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من مسئولي الإدارة، و إيمان محمد رئيس قسم الموهوبين بمديرية التربية والتعليم ، ونوال محمد مكتب خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر.

جاء ذلك تفعيلاً للمبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان)، وتحت رعاية الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل- القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، وبالتعاون بين مركز تنمية الحرف اليدوية والتقليدية والمشروعات الصغيره ومتناهية الصغر بجامعة الأقصر و إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالأقصر.