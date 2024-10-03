ضبط 4 أشخاص بينهم مصاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة عامل في منتصف العقد الرابع من العمر باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وجرى ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني عصا شوم ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أحمد . م . ح . م" 35 سنة عامل مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وشقيقه "ياسر . م . ح . م" 43 سنة عامل، وطرف ثان "أحمد . ص . ح . ت" 30 سنة عامل ونجل عمه "محمد . ح . ح . ت" 50 سنة عامل الطرفان يقيمان بذات الناحية .

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني "عصا شوم" وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بالعصا المضبوطه بحوزته بسبب خلافات الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوھاج من ضبط عاملة في العقد السادس من العمر تقيم بدائرة بدائرة القسم لقيامها بالنصب على 11 شخصا والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 750 ألف جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل أرباح سنوية إلا أنها لم تف بوعدها أو رد المبالغ المالية التي استولت عليها وجرى التحفظ على المتهمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لقسم شرطة طهطا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "أسماء . م . ش . م" 32 حاصلة علي دبلوم تجارة تقيم دائرة القسم وعدد "10" آخرين يقيمون بدائرة مركز طهطا بتضررهم من "أمال . ع . ع . ع" 60 سنة عاملة تقيم قيمه دائرة القسم لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 750.000 " سبعمائة وخمسون ألف جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح سنوية تقدر

بـ 20 % من قيمة رأس المال إلا أنها توقفت عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولت عليها دون رد .

عقب استصدار اذن النيابة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .