موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2024

بعد بدء شهر أكتوبر الجاري يسعى الكثير من أصحاب معاشات تكافل وكرامة لمعرفة الموعد الرسمي لصرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2024، حيث يبدأ صرف المعاش للمستحقين منتصف الشهر الجاري 15 أكتوبر 2024.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر

ويمكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2024 عبر: فروع بنك ناصر الاجتماعي، وماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

من يحصل على معاش 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.

من يحصل معاش 480 جنيهًا يصبح 552 جنيهًا.

من يحصل على معاش 500 جنيه يصبح 575 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 550 جنيهًا يصبح 632.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.

من يحصل على معاش 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.

من يحصل على معاش 700 جنيه يصبح 805 جنيهات.

من يتقاضى معاش 740 جنيهًا يصبح 851 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 770 جنيهًا يصبح 885.5 جنيه.

من يحصل على معاش 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وجود أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا

أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا

عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية

عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.

عدم امتلاك سيارة، ومحل تجاري.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

وجود صور شهادة ميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام

عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر.

وجود عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

عدم ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.

عدم امتلاك معدات ثقيلة مثل لودر- ماكينة طحين.

عدم تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.