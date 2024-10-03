5 نصائح ليتمتع الطفل بلياقة بدنية جيدة

يسعى الآباء والأمهات إلى الحفاظ على صحة أطفالهم وجعلهم اكثر لياقة حتى لا يصابوا بالسمنة وتكون أجسامهم قوية.

ووفق لموقع "kids health"، هناك خمس قواعد يجب أن يلتزم بها الطفل إذا كنت تريد أن يتمتع بلياقة بدنية جيدة، مع بعض الاستثناءات التي يمكن كسر القواعد فيها مثل المناسبات والاعياد.

نصائح للأطفال لصحة جيدة ولياقة بدنية سليمة

1. تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية

قد يكون للطفل طعام مفضل، لكن الخيار الأفضل هو تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، للحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، حتى إذا كانت تلك الأطعمة ليست المفضلة له.

حاول أن تحتوي وجبات أطفالك على تناول الفاكهة والخضروات يومياً، ولابد الابتعاد عن الوجبات السريعة.

2. شرب الماء والسوائل الطازجة

عندما يشعر الطفل بالعطش الشديد، فإن الماء هو أفضل ما يروي عطشه، وليس المياه الغازية التي انتشرت بشكل مخيف ويستخدمها الأطفال بديل الماء.

كما يحتاج الأطفال إلى الحليب لاحتواه على الكالسيوم لبناء عظام قوية، و إذا كان عمر الطفل من 4 إلى 8 سنوات، عليه شرب 2½ كوب من الحليب يوميًا، وإذا كان عمره 9 سنوات أو أكثر، فلنحاول تناول 3 أكواب من الحليب يوميًا.



كما يفضل شرب السوائل الطازجة، والعصير الخالي من السكر من حين لآخر، ولكن ليس أكثر من كوب واحد في اليوم، والابتعاد عن المشروبات السكرية، مثل المشروبات الغازية ومشروبات العصير المحلاه والمشروبات الرياضية، لأنها تحتوي على الكثير من السكر المضاف، ويضيف السكر السعرات الحرارية فقط، وليس العناصر الغذائية المهمة.

3. الاستماع إلى جسدك

كيف تشعر عندما تشعر بالشبع وعندما تتناول الطعام؟، عليك أن تعلم طفلك ملاحظة كيف يشعر عندما يشبع جدا، ومتى تشعر معدته بالامتلاء بشكل مريح.

ففي بعض الأحيان، يأكل الناس كثيرًا لأنهم لا يلاحظون متى يجب عليهم التوقف عن الأكل، وقد يجعلك الإفراط في الأكل تشعر بعدم الارتياح وقد يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير صحي.

4. حدد وقت استخدام الشاشات

إن كلما زاد مقدار الوقت الذي يقضيه الطفل في مشاهدة التلفزيون أو مقاطع الفيديو، أو ممارسة ألعاب الفيديو (أجهزة الألعاب أو الألعاب المحمولة)، واستخدام الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر، كلما قل الوقت المتاح له للقيام بالأنشطة النشطة، مثل ممارسة الرياضة.



وقد لا يحصل على قسط كافٍ من النوم إذا قضى وقتًا طويلاً أمام الشاشة قبل النوم، لذا حاول ألا يقضي طفلك أكثر من ساعتين يوميًا أمام الشاشة، دون احتساب استخدام الكمبيوتر للأنشطة المدرسية والتعليمية.

5. كن نشطًا

عليك أن تجعل طفلك يمارس الرياضة المفضلة له وذلك بعد تجربة عدة رياضات مختلفة والاستقرار على واحدة.

كما يفضل أن يقضي الطفل بعض الوقت في اللعب في الخارج وسط الطبيعة.