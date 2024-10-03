ميناء سفاجا يستقبل 1320 رأس ماشية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 786 شاحنة بضائع و50 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 408 شاحنة بضائع و 33 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 378 شاحنة بضائع و17 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينة LADY MARIA وعلى متنها 1320 رأس عجول حية بوزن 420 طن قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، يأتى ذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم واجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشىء مختلفة.

وقامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعا بالأسواق و تغادر الميناء العبارة امل.



واستقبل الميناء بالامس السفينتين امل ودليلة وغادرت الميناء السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2700 طن بضائع عامةومتنوعة و 290 شاحنةبضائع بميناء نويبع البحري من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1520 راكبا بموانيها.



وحققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 630 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر يونيه الماضي بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 420 ألف طن بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 50% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 210 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 448 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 272 ألف طن.



فيما شهد ميناء نويبع تداول 70ألف طن بضائع بنسبة زيادة 53% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر60 ألف طن بضائع، واستقبل ميناء الزيتيات 23 ألف طن بروبلين وسولار، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 42 ألف طن فوسفات.

وشهد ميناء السويس تداول 47 ألف طن بنسبة زيادة 203% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000طن وصادر 46 ألف طن بضائع.

وقال اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، إن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات جاءت نتيجة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وأعمال التطوير التي شهدتها الموانئ، كما أشار إلى أهمية الشراكات الجادة بين الدولة والقطاع الخاص في استغلال البنية التحتية الحالية لتطوير وصيانة الأرصفة والوحدات البحرية، وإنشاء خطوط ملاحية تخدم طموحات مصر بإنشاء أسطول يخدم أهداف الدولة في

في التصدير، وأضاف أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة على مدى السنوات الماضية أسفرت عن تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، والتي تهدف جميعها إلى تنمية الصادرات وتأهيل البنية التحتية في مصر.