بو حبيب: حزب الله وافق على هدنة قبل اغتيال نصر الله

نقلت شبكة “سي إن إن” عن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب تأكيده أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، كان قد وافق على وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا قبل أيام قليلة من اغتياله ، وأوضح بو حبيب أن لبنان وافق على الهدنة مع إسرائيل بعد مشاورات دقيقة مع قيادة حزب الله، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق كان يهدف إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة وإعطاء فرصة للمفاوضات.





وأضاف بو حبيب أن المشاورات بين الحكومة اللبنانية وحزب الله كانت تهدف إلى الوصول إلى حل يضمن سلامة لبنان وشعبه، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات المستمرة. وأشار إلى أن عملية الاغتيال التي استهدفت نصر الله جاءت في وقت حرج حيث كانت هناك جهود لتجنب التصعيد العسكري على الجبهتين اللبنانية والإسرائيلية.





هذه التصريحات تأتي في ظل الوضع المتفجر في المنطقة، خاصة بعد التصعيد الإسرائيلي في غزة ولبنان، وردود الفعل الإيرانية على تلك العمليات. وأكدت إيران في تصريحات سابقة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه استهداف قادتها وحلفائها في المنطقة، مع إشارات إلى وجود جهود للتنسيق مع حلفاء آخرين، بما في ذلك قطر، لاحتواء الأزمة.





وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات بو حبيب تأتي في سياق أوسع من التحركات الدولية والإقليمية الهادفة إلى إنهاء التصعيد المستمر في لبنان وغزة.