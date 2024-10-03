تعرف على تفاصيل مزاد المحال التجارية والوحدات الإدارية بأخميم الجديدة

أعلن جهاز مدينة أخميم الجديدة عن طرح 11 محلا تجاريا وثلاث وحدات مهنية وادارية للبيع في مزاد علني بإجمالي 14 وحدة.

تضم قائمة المزاد 11 محلا تجاريا بمساحات تتراوح بين 26مترا مربعا الى 100 متر مربع .

كما تضم ثلاث وحدات مهنيه واداريه بمساحات تتراوح بين 33 مترا مربعا الى 67 مترا مربعا بالمناطق المختلفه بالمدينة.

تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها لكل محل أو وحدة مهنية واداريه.

تعقد جلسة المزاد الساعه 12 ظهرا بمقر الجهاز يوم الاحد الموافق 20 اكتوبر الحالي.