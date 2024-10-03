الخارجية اللبنانية : حسن نصر الله وافق على وقف إطلاق النار قبل اغتياله

كشف عبدالله بوحبيب، وزير الخارجية اللبناني، أن زعيم حزب الله حسن نصر الله وافق على وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا قبل أيام قليلة من اغتياله بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.



وبحسب"سكاي نيوز عربية"، قال بوحبيب "اتفقنا تماما، وافق لبنان على وقف إطلاق النار لكن بالتشاور مع حزب الله، تشاور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع حزب الله وأبلغنا الأميركيين والفرنسيين بما حدث، وأخبرونا أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وافق أيضا على البيان الذي أصدره الرئيسان بايدن وماكرون".

وتابع وزير الخارجية اللبناني أن كبير مستشاري البيت الأبيض آموس هوكشتاين كان من المقرر أن يذهب إلى لبنان للتفاوض على وقف إطلاق النار.

وأضاف، "أخبرونا أن نتنياهو وافق على هذا الأمر، لذلك حصلنا أيضا على موافقة حزب الله على ذلك، وأنتم تعلمون ما حدث منذ ذلك الحين.

وأفاد بوحبيب،"لا أعتقد أن لدينا بديلا. نحن بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة. سواء حصلنا عليها أم لا، لسنا متأكدين بعد، فإن الولايات المتحدة مهمة للغاية وحيوية لوقف إطلاق النار.