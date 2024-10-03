قفزة جديدة في سعر الدولار مع دعم التمهل في خفض أسعار الفائدة

شهد اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر، ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في شهر مقابل الين، مع دعم قوة سوق العمل في الولايات المتحدة لفكرة أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار “العملة الأمريكية"، الذي يقيس العملة مقابل اليورو والين وأربع عملات رئيسية أخرى، إلى 101.70 بحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مواصلا صعوده بنسبة 0.45% من الجلسة السابقة.

وكان الدولار الذي كان يعتبر ملاذا آمنا طلبا إضافيا أمس بعد أن أطلقت إيران دفعة من نحو 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل، مما أثار تعهدا بالرد وأثار المخاوف من اندلاع حرب شاملة.



الين يتعرض لضغوط بعد تصريحات رئيس الوزراء الياباني الجديد

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، تعرض الين لضغوط بيع قوية أمس الأربعاء بعد أن قال رئيس الوزراء الياباني الجديد إن البلاد ليست مستعدة لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وذلك عقب اجتماعه مع محافظ البنك المركزي.

ولكن من المقرر أن تلقي صانعة السياسة النقدية في بنك اليابان أساهي نوغوتشي، التي عارضت رفع أسعار الفائدة في يوليو، كلمة في وقت لاحق من اليوم.



استقرار اليورو اليوم

أما اليورو استقر قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة، بعد أن تبنت صانعة السياسات في البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، التي عادة ما تكون متشددة، لهجة تيسيرية بشأن التضخم، مما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

ارتفاع عدد الوظائف الأمريكية

وأظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن ADP يوم الأربعاء أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأميركي ارتفع بنحو 143 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو ما فاق التوقعات.

ويتوقع المتداولون 34.6% خفضًا آخر لأسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس في السابع من نوفمبر، بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير بخفض ضخم الشهر الماضي، وهذا أقل من 36.8% في اليوم السابق، و57.4% قبل أسبوع، ولكن لا يزال يبدو مرتفعًا للغاية، وفقًا لراي أتريل، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني.