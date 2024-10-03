فانس واصفًا إدارة بايدن بـ"غير العقلانية"

وصف جيمس ديفيد فانس، المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سياسة الإدارة الأمريكية الحالية في التعامل مع الصراع في الشرق الأوسط بـ"غير العقلانية".



وبحسب "روسيا اليوم"، قال فانس في كلمة ألقاها أمس الأربعاء أمام أنصاره في ولاية ميشيغان: "سياستهم غير عقلانية على الإطلاق، يجب أن نتذكر أن هذه الأزمات (في الشرق الأوسط) لم تكن لتحدث لو كان دونالد ترامب رئيسًا.

وأضاف: "ولما كانت لتنشأ هناك منظمات إرهابية تشن هجمات شنيعة، ولما كانت دولة لتقوم بمهاجمة دولة أخرى في جوارها".

وأعرب فانس عن "شكه في قدرة الرئيس الأمريكي جو بايدن على حل الأزمة في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنه "لم يعد قادرا حتى على القيام بمهام رئيس الدولة".

وتابع قائلا، "نحن في خضم صراع كبير وأمريكا ليس لديها رئيس يستطيع القيام بعمله، هذا هو خطأ كامالا هاريس، ويجب على وسائل الإعلام الأمريكية ألا تدعها تفلت من العقاب بكذبها على شعب الولايات المتحدة"