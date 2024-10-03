الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الدفاع الروسي: تدمير 11 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وفورونيج

مسيرة أوكرانية
مسيرة أوكرانية

قال حاكم فورونيج ألكسندر غوسيف، اليوم الخميس، إن قوات الدفاع الجوي في مقاطعة فورونيج دمرت أكثر من 10 مسيرات، وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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وقد أعلنت الدفاعات الجوية الروسية إسقاط 11 مسيرة أطلقها نظام كييف لاستهداف الأراضي الروسية فوق مقاطعتي بيلغورود وفورونيج.
بينما كشف حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، عن إصابة امرأة نتيجة لهجوم أوكراني بمسيرة على المقاطعة.
ونشر عبر قناته على "تليجرام"، أسقط نظام الدفاع الجوي فوق مدينة ستاري أوسكول مسيرة أوكرانية ما أدى لإصابة امرأة.
وقدم فريق الإسعاف المساعدة الطبية للمرأة المصابة دون الحاجة لنقلها إلى المستشفى.

وقد بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022م، ونفذت كلا منهما العديد من العمليات العسكرية التي لا تزا حتى اليوم.

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