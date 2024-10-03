ناصف: مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية صورة مشرقة لمصر وتراثها المتفرد



قال الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف ، نائب رئيس هيئة قصور الثقافة ، إن مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية صورة مشرقة لمصرنا ولتراثها الشعبي القائم على التنوع والتفرد.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، الذي تنظمه وزارة الثقافة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، فى حضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، وعدد من القيادات الثقافية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، ويستمر حتى 7 أكتوبر الجاري.

ووجه نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال كلمته تحية إعزاز وتقدير الفنانين والمبدعين في مصر والعرب والعالم، مرحباً بهم "أهلا وسهلا بكم على أرض الصمود والنصر.. الأرض التي انطلقت منها جيوش الشمس لتحقق العزة والكرامة يوم السادس من أكتوبر العاشر من رمضان.



وأضاف: وها هي الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية والعلاقات الثقافية الخارجية تبدأ الدورة الرابعة والعشرين لتؤكد على معاني الحياة التي تقوى وتدعم الروح كي تظل أكثر مقاومة لقوى الشر التي تعربد في العالم الآن.

وأوضح "ناصف" أن مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية سيظل صورة مشرقة لمصرنا ولتراثها الشعبي القائم على التنوع والتفرد ورأس حربتها في منظومة القوى الناعمة التي تضعها في مصاف الدول المتقدمة حضاريا وثقافيا، إنها قدرة مبدعيها على مقاومة الزيف والمسخ الذي يسود عالم اليوم المحصن احيانا بالاستخدام السيء للتكنولوجيا، إنها الروح الشعبية المقاومة والقادرة على تحدي الصعاب.

وأكد نائب رئيس الهيئة أن ديفليه مهرجان الإسماعيلية أمس كان عرضا رائعاً ومهماً للقوى الناعمة المصرية والعربية والعالمية، يؤكد روح المحبة والإخاء والسلام التي يجب أن تسود العالم.

واضاف : إنه رسالة للمحبة في العالم كله خارجة من الإسماعيلية مدينة الفن والابداع في كل شيء.

وأشار إلى مشاركة 21 فرقة منها 6 فرق عربية وأجنبية، و 12 فرقة من الفرق التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلا عن ثلاث فرق تنتمي لمحافظة الإسماعيلية شيء يدعو للفخر والسعادة.

وأعرب نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، وفي ختام كلمته، عن اعتزازه بتكريم الدكتور عبد المنعم عمارة، والفنانة فريدة فهمي، واسم الفنان الراحل محمد خليل، مقدما شكره لوزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية وقيادات هيئة قصور الثقافة التي خططت ونفذت وأشرفت على المهرجان بالتعاون مع العلاقات الثقافية الخارجية.



معرض للحرف التراثية



بدأت فعاليات الحفل بتفقد معرض للحرف التراثية والتقليدية والمشغولات اليدوية، ومعرض كتاب لإصدارات الهيئة بأسعار مخفضة.

أما على المسرح فتضمن الحفل استعراضات متنوعة للفرق المشاركة في الجزء الثاني قدم أوبريت "على أرض مصر" أشعار طارق علي، توزيع موسيقي محمد مصطفى، ميديا محمد درة، استعراضات عمرو عجمي، ألحان وإخراج ماهر كمال، واختتمت الفعاليات بعروض فنية للفرق المشاركة بلحن السلام، ولحن الختام.

حضر الحفل الشاعر د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، د. إسلام زكي رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، الفنان ماهر كمال مدير المهرجان، د. شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، إيمان حمدي مدير عام الإدارة العامة للمهرجانات، الفنان محمد حجاج، مدير عام الإدارة العامة للفنون الشعبية، تغريد كامل، مدير عام التسويق، وعبد المنعم حلاوة مدير عام ثقافة السويس، ووفود الدول المشاركة والعديد من الإعلاميين والقيادات الثقافية والتنفيذية، ووسائل الإعلام المتنوعة.

ويقام المهرجان بالتعاون بين وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

ويُشارك في المهرجان هذا العام 21 فرقة مصرية وأجنبية، منها 6 فرق من دول: "الجزائر، الصين، رومانيا، إندونيسيا، الأردن، الهند"، و12 فرقة تابعة لهيئة قصور الثقافة، وهي: "الإسماعيلية، الوادي الجديد، العريش، الشلاتين التلقائية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسوان، المنيا، أسيوط، الشرقية، النيل للموسيقى والغناء الشعبي، إسماعيلية أطفال"، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم:"هيئة قناة السويس، القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، وفرقة وزارة الشباب والرياضة.

مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين تقام فعالياته بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وتنفذ الفعاليات من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

ويشهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية، وإقامة ندوات علمية متخصصة في مجال الفنون الشعبية ومراحل تطورها، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وتختتم الفعاليات على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية يوم 7 أكتوبر بعرض فني يجمع الفرق المشاركة.