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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

قوة صهيونية متسللة تقع في كمين حزب الله أطراف بلدة عيترون

بوابة الوفد الإلكترونية

وقعت قوة صهيونية متسللة من موقع المالكية في كمين محكم للمقاومة اللبنانية حزب الله، عند أطراف بلدة عيترون على الحدود "الفلسطينية اللبنانية" وذلك حسب مصادر تابعة للمقاومة.

وقالت المصادر، إن قوة مشاة العدو الإسرائيلي، وقعت بكمين للمقاومة أثناء محاولتها التقدم والتسلل من محيط موقع المالكية باتجاه بلدة عيترون الحدودية، فوقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية مما أوقع القوة المتسللة بين قتيل وجريح.

وأضافت، أنه لا زالت الاشتباكات مستمرة حتى الساعة مع عجز العدو عن سحب قواته المستهدفة.

حدث أمني خطير قرب حدودها

وكانت أعلنت قبل قليل، مصادر لبنانية، أن حدثا أمنيا خطير وقع في عيترون قرب الحدود اللبنانيه.

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