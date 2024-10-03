دوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس يقلب الطاولة على لايبزيج

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزاً مثيراً على ريدبول لايبزيج الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة النارية التي جمعتهما لحساب الجولة الثانية بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

نجح لايبزيج في ترجمة سيطرته خلال أحداث شوط المباراة الأول بالخروج متقدماً بهدف عن طريق المتألق بنجامين سيسكو في الدقيقة 30.

إشتعلت المواجهة في شوط المباراة الثاني بعدما نجح المهاجم الصربي فلاهوفيتش في تعديل النتيجة ليوفنتوس بالدقيقة 50.

إستعاد لايبزيج تقدمه في المباراة سريعاً عن طريق نفس اللاعب بنجامين سيسكو في الدقيقة 65، قبل ان تتعقد الأمور ليفونتوس بحصول لاعبه دي جريجوريو على البطاقة الحمراء في الدقيقة 59 ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة 68 يحرز فلاهوفيتش هدف التعادل للبيانكونيري قبل أن يحسم فرانشيسكو كونسيساو نتيجة المباراة لصالح يوفنتوس بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 80.