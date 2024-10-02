عاجل
حزب الله ينفذ 27 عملية لصد التقدم الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية قوة صهيونية متسللة تقع في كمين حزب الله أطراف بلدة عيترون عاجل.. استهداف القاعدة الأميركية في الشدادي السورية برشقة صاروخية 3 غارات للاحتلال فوق لبنان وحدث أمني خطير قرب حدودها
الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بولونيا في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح
محمد صلاح

قاد النجم محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على بولونيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل الريدز الهدف الأول في الدقيقة 11 من الشوط الأول عن طريق النجم أليكسيس ماك اليستير.

وفي الدقيقة 75 من عمر المباراة سجل محمد صلاح الهدف الثاني بعد تسديدة رائعة فشل حارس بولونيا في التصدي لها لتصبح النتيجة 2-0 للريدز.

txt

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على بولونيا بهدف

txt

ليفربول يتقدم على بولونيا بهدف مبكر في دوري أبطال أوروبا

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، فيرجيل فان دايك ، إبراهيما كوناتي، أندي روبيرتسون.

الوسط: اليكسيس ماك أليستر ، ريان جرافنبيرخ ، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: لويس دياز ، داروين نونيز، محمد صلاح.

محمد صلاح يسجل رقم تاريخي في دوري أبطال أوروبا

سجل محمد صلاح رقمًا تاريخيًا في دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله في شباك بولونيا الإيطالي.

وأصبح محمد صلاح أكثر من سجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا من قارة أفريقيا (باستثناء التصفيات الأولوية) متفوقًا على النجم الإيفواري ديديه دروجبا و الكاميروني صامويل إيتو.

محمد صلاح .. 45 هدف

ديديه دروجبا .. 44 هدف

صامويل إيتو .. 30 هدف

ساديو ماني .. 27 هدف

رياض محرز .. 20 هدف

الجريدة الورقية