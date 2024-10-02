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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ليفربول يتقدم على بولونيا بهدف مبكر في دوري أبطال أوروبا

أليكسيس ماك اليستير
أليكسيس ماك اليستير

تقدم فريق ليفربول الإنجليزي على بولونيا الإيطالي بهدف مبكر في المباراة الجارية بينهما الآن على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف في الدقيقة 11 من الشوط الأول عن طريق النجم أليكسيس ماك اليستير.

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محمد صلاح يقود ليفربول أمام بولونيا في مواجهة أبطال أوروبا

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موعد مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، فيرجيل فان دايك ، إبراهيما كوناتي ، أندي روبيرتسون.

الوسط: اليكسيس ماك أليستر ، ريان جرافنبيرخ ، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: لويس دياز ، داروين نونيز ، محمد صلاح.

المباراة منقولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 ، ويتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وبولونيا، الجزائري حفيظ دراجي.

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