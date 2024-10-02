الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على بولونيا بهدف

أنهى فريق ليفربول الشوط الأول متقدمًا على بولونيا الإيطالي بهدف دون رد في المباراة المقامة على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف في الدقيقة 11 من الشوط الأول عن طريق النجم أليكسيس ماك اليستير.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، فيرجيل فان دايك ، إبراهيما كوناتي، أندي روبيرتسون.

الوسط: اليكسيس ماك أليستر ، ريان جرافنبيرخ ، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: لويس دياز ، داروين نونيز، محمد صلاح.

المباراة منقولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 ، ويتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وبولونيا، الجزائري حفيظ دراجي.