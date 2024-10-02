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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الخارجية السودانية: وفد من مجلس الأمن والسلم الافريقي يزور البلاد غدا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن مسؤول بوزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، أن وفدًا من مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي يزور بورتسودان غدًا الخميس.

 

وقال وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين الفاضل، في تصريح صحفي، إن “وفد بعثة مجلس السلم والأمن الأفريقي يصل بورتسودان غدًا”.

 

وأشار إلى أن زيارة الوفد تكتسب أهمية خاصة للتعريف بما يجري في السودان، باعتبار أن مجلس السلم والأمن أحد أهم أجهزة الاتحاد الأفريقي الذي لم تغيب البلاد عن أجندة اجتماعته.

 

وعقد مجلس السلم والأمن في 25 سبتمبر المنصرم، اجتماعًا على المستوى الوزاري بحث تطورات أوضاع السودان.

 

والثلاثاء، قال مجلس السلم والأمن إن وفدًا تقوده مصر سيزور بورتسودان في أكتوبر الجاري، بغرض التواصل مع أصحاب المصلحة على الأرض واستكشاف السبل للوصول إلى حل مستدام للصراع في السودان.

 

وأفاد بأن اللجنة الرئاسية الخاصة بإنهاء النزاع في السودان والتي يقودها رئيس أوغندا يوري موسيفيني، ستعقد اجتماعا في أكتوبر الجاري، داعيًا دول الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لدعم جهود اللجنة.

 

 

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