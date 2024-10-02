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الخميس 03 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

شاهد.. محمد صلاح يسجل هدف عالمي في شباك بولونيا

محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول

عزز النجم الدولي المصري محمد صلاح تقدم ليفربول على بولونيا بالهدف الثاني في المباراة الجارية الآن على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف في الدقيقة 75 من عمر المباراة بعد تسديدة رائعة من صلاح فشل حارس بولونيا في التصدي لها لتصبح النتيجة 2-0 للريدز.

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محمد صلاح يقود ليفربول أمام بولونيا في مواجهة أبطال أوروبا

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الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على بولونيا بهدف

وكان الهدف الأول للريدز قد جاء في الدقيقة 11 من الشوط الأول عن طريق النجم أليكسيس ماك اليستير.

شاهد هدف محمد صلاح في بولونيا

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، فيرجيل فان دايك ، إبراهيما كوناتي، أندي روبيرتسون.

الوسط: اليكسيس ماك أليستر ، ريان جرافنبيرخ ، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: لويس دياز ، داروين نونيز، محمد صلاح.

المباراة منقولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 ، ويتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وبولونيا، الجزائري حفيظ دراجي.

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