لجنة من صحة قنا تتفقد علي مستشفي نجع حمادي العام

وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق الطب العلاجي بتفقد الخدمات الطبية المقدمة ليلاً بمستشفي نجع حمادي العام، وخلال المرور المسائي الذي أشرف عليه الدكتور أيمن السيد مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة.

رافقة الدكتور يسري كمال النائب الإداري لمستشفي نجع حمادي العام ، تفقد الفريق الإستقبال لمراجعة حالات الطوارئ وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية اللازمة.

كما وأجري الفريق جولة داخل الأقسام المختلفة بالمستشفي، حيث تم تفقد قسم الباطنة ، الجراحة ، النساء ، الأطفال ، الحضانات والعناية المركزة .

حيث تابع الفريق تواجد الفرق الطبية من الأطباء والتمريض والفرق المعاونة وإلتزامهم بتقديم الخدمات العلاجية المختلفة والأقسام وتوافر الرعاية اللازمة لهم.

و قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بقنا بحملات موسعة على أماكن تداول الأغذية للتأكد من موافاتها للإشتراطات الصحية ووصول غذاء آمن للمواطنين ونتيجة تلك الحملات خلال الفترة من السابع عشر من شهر سبتمبر الماضى.

كما تم المرور على 563 منشاه غذائية مختلفة وتم أخذ عدد 115 عينة من الأغذية المختلفة المعروضة بالأسواق وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

كما تم تحرير عدد 98 محضر للمنشات الغذائية الغير مستوفية للإشتراطات الصحية التى تؤثر على كفاءة الأغذية المعروضة بها طبقا لقرار وزير الصحة رقم 96 لسنة 1967 وتم تحرير عدد 200 محضر للعاملين بتداول الأغذية لعدم التزامهم بالإشتراطات الصحية لتداول الأغذية وعدم حملهم لشهادات صحية سارية تؤكد خلوهم من الأمراض المعدية وأنهم غير حاملين لجراثيمها طبقا لقرار وزير الصحة رقم 97 لسنة 1967.

كما تم تحرير عدد 10 محاضر لعرض اغذية غير صالحة للإستهلاك الآدمى وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية كما وتم إعدام عدد 520 كجم أغذية وعدد 212 لتر من العصائر والزيوت والأغذية الأخري المختلفة وذلك لتغيرها فى الخواص الطبيعية.

كما تم ضبط كمية من الأغذية للشك فى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بعدد 56.6 كجم وعدد 338.4 لتر أغذية مختلفة وتم عرض المضبوطات على النيابة العامة لإستكمال باقى الإجراءات الخاصة بها.

وتم التوصية بغلق عدد 58 منشاه غذائية لعدم إستيفائها للاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم على الصحة العامة وتم مخاطبة جهات الإختصاص فى ذلك.

وتم اليوم بواسطة فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بنجع حمادى مداهمة أحد المخازن بناحية قرية الرحمانية بمركز نجع حمادى بعد عمل التحريات اللازمة عن أن المخزن به خطر داهم على الصحة العامة ويتم تخزين خل يشتبه فى أنه خل صناعى وغير صالح للاستهلاك الآدمى بناءاً على عينات تم أخذها من ذات الصنف فى أماكن متفرقة بدائرة محافظة قنا وتم التاكد من نتيجة التحريات وتم ضبط عدد 9115 لتر خل بالمخزن المذكور قبل عرضه بالأسواق وتم إرسال المضبوطات للنيابة العامة لإستكمال باقى الإجراءات.

وتم مخاطبة الجهات المختصة للغلق الفورى للمخزن المذكور لحين إستيفائه للاشتراطات الصحية وتم تحرير عدد2 محضر مخالفة للاشتراطات الصحية للمخزن والعاملين به وتناشد ادارة مراقبة الاغذية بالمديرية المواطنين الإبلاغ عن أي منتجات غذائية أو أماكن لتداول الأغذية يشتبه فى عدم إستيفائها للاشتراطات الصحية.