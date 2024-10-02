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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إسرائيل: دمرنا 50 في المائة من ترسانة حزب الله

بوابة الوفد الإلكترونية

زعم مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، أن الهجمات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة على حزب الله اللبناني، دمرت حوالي 50 في المائة من ترسانة الحزب. حسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.

 

وأوضحت المصادر أن هذه الترسانة تتشكل خاصة من مجموعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والصواريخ الموجهة.

مقطوعة الرأس

ووصف العديد من المسؤولين الجماعة بأنها أصبحت "مقطوعة الرأس" بعد سلسلة من العمليات الإسرائيلية التي دمرت هيكل قيادة حزب الله، بما في ذلك عملية سرية تسببت في انفجار العشرات من أجهزة الاتصال اللاسلكي واغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

 

وقال مسؤول إسرائيلي: "كان أهم شيء فعلناه هو محاولة القضاء على حوالي نصف القدرة الصاروخية التي تم بناؤها على مدى السنوات الثلاثين الماضية مع إيران. وقد فعلنا ذلك".

ويواصل الجيش الإسرائيلي مهاجمة البنية التحتية لحزب الله في لبنان ويعمل على تدميرها وإلحاق الضرر بالقدرات العسكرية للحزب.

 

وأعلن الجيش أنه بدأ عملية برية محددة في جنوب لبنان تستهدف حزب الله رغم الدعوات الدولية إلى التهدئة.

 

 

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