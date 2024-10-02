ملابس الجيم تعكس رشاقة هدى الإتربي

اعتادت الفنانة هدى الإتربي على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام كعادتها لتشارك متابعيها أدق تفاصيل حياتها.

وبدت هدى الإتربي بإطلالة رياضية، حيث ارتدت ترينج صمم من اللاميه باللون البنفسج، عكس رشاقة قوامها ووزنها المثالي فيما انتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض.

وربطت خصلات شعرها ببندانه بعدما تركته فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الطبيعية المتناغمة مع لون بشرتها ولون النود في الشفاه.

تملك هدى الإتربي ذوق خاص في اختيار إطلالاتها المفعمة بالانوثة والجراة في آن واحد وهذا ما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت.

هدى الإتربي

الإتربي (مواليد 29 أبريل 1989) هي ممثلة مصرية، تخرجت من كلية الحقوق بجامعة القاهرة وعملت في أحد البنوك لنحو ثلاث سنوات. درست التمثيل في ورش خاصة لعدة أشهر، وأول تجربة فنية لها كانت عام 2016 في فيلم قصير تم تصويره بكاميرا تليفون موبايل وشاركت بتجربتها الأولى في مسابقة مهرجان دبي للأفلام القصيرة.

بدأت مشوارها الفني في مصر من خلال فيلم «علي بابا» عام 2018 أثارت جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي أكتوبر 2020، بإطلالتها التي وُصفت بأنها أجمل إطلالة لفنانة في حفل افتتاح المهرجان.