الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

ازالة ثلاث حالات بناء مخالف على مساحة 620متر بقرية الحلفاية

تمكنت الوحده المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى  برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة،اليوم الأربعاء، من تنفيذ حملة إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

 

حيث تم تنفيذ ازالة فورية  بناء  مخالفا للقانون بزمام قروى الحلفاية بحرى، وبحضور  مبارك عبد العاطى  رئيس مجلس قروى الحلفاية، وتمت الازالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف .

 وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى  أنه تم تنفيذعدد 3حالات ازالة فورية عبارة قاسوار بالطوب الابيض البلوك ومونة الاسمنت  على مساحة 620 متر تقريبا وارتفاع من متر الى اثنان متر ونصف تقريبا، بزمام الوحدة المحلية لقرية الحلفاية، وتمت الازالة حتى سطح الارض. 

 وأشار إلي أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

ازالة فورية على  مساحة 350متر  بمجلس قروى اولاد نجم 

كما نجحت الوحده المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى  برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ ازالة فورية  بناء  مخالفا للقانون بزمام قروى اولاد نجم بهجورة  وبحضور  ناجح حلمى رئيس مجلس قروى اولاد نجم بهجورة، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف .

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى  أنه تم تنفيذ حالة ازالة فورية عبارة قواعد خرسانية والشروع فى عمل اعمدة خرسانية  واشايير جديد على مساحة 350 متر تقريبا،  ناحية أولاد نجم التمة نجع عطيه  بزمام الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم بهجورة، وتمت الازالة مع اخذ التعهدات الازمة بعودة الارض الزراعية لطبيعتها .

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

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