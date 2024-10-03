الدبكة الاردنية تثير تفاعل الجماهير بمهرجان الإسماعيلية الدولي

آثار استعراض فرقة الاردن للفنون الشعبية في فاعليات افتتاح مهرجان الاسماعيليه الدولي للفنون الشعبية، أمس الاربعاء، بالمدينة تفاعلا ملموسا من الجماهير الذين صفقوا للفرقة التي تحمل تراث وفلكور دول الشام، ولوح عدد من الجماهير برفع علامات النصر أثناء الاستعراض.

وافتتح محافظ الإسماعيلية، أمس الأربعاء، فاعليات مهرجان الاسماعيليه الدولي للفنون الشعبية في نسخته الرابعة والعشرين .وشهد حفل الافتتاح عرض اوبريت "على أرض مصر" على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.





وينظم المهرجان وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة تنشيط السياحة.





وشهد حفل الافتتاح استعراضا للفرق المشاركة في المهرجان، وكلمات بروتوكولية، اعقبها تكريم الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق ومؤسس مهرجان الإسماعيلية الدولي في عام 1985، والفنانة الكبيرة فريدة فهمي أيقونة الرقص الشعبي المصري، واسم الفنان محمد خليل المدير الأول للمهرجان.





وشهد شارع محمد علي الشهير بمدينة الإسماعيلية امس الثلاثاء عرض استعراضي لنحو ٢١ فرقة بينهم ٩ فرق عربية واجنبية و١١ فرقة محلية بينهم فرقة ذوي الهمم .

ويشارك في المهرجان دول الاردن وتونس والجزائر والهند والمالديف وإندونيسيا واليونان ورومانيا من الفرق المشاركة في المهرجان على المستوى الدولي .فيما تشارك من الفرق المحلية للفنون الشعبية فرق الشرقية وأسوان والاسكندرية والمنيا والوادي الجديد والعريش وبورسعيد وشلاتين والنيل وبورسعيد والإسماعيلية واسيوط وفرقة ذوي الهمم .