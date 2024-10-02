موعد مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يستضيف ليفربول الإنجليزي نظيره بولونيا الإيطالي، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر الجاري، على ملعب الأنفيلد معقل الريدز.

موعد مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025



وتحدد موعد انطلاق صافرة مباراة ليفربول ضد بولونيا في الجولة الثانية دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، على ملعب آنفيلد، وتحديدًا عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبولونيا والمعلق



وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2.

بينما يتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وبولونيا، الجزائري حفيظ دراجي.