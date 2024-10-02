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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بلينكن يشيد بدور المغرب في تعزيز الاستقرار الإقليمي والسلام

بوابة الوفد الإلكترونية

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، عقب المباحثات التي جرت الثلاثاء الماضي بواشنطن، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تثمن الدور الحيوي الذي يضطلع به الملك محمد السادس، ملك المغرب، في تعزيز السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن هذا الدور تجسده ريادة المغرب في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في غزة، ودعم إرساء الاستقرار في الضفة الغربية والمساهمة في إحياء دور السلطة الفلسطينية.

وبحث وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية المغربية الأمريكية، والعديد من القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين "بوريطة" و"بلينكن" في واشنطن ويأتي في إطار المشاورات السياسية الدائمة بين البلدين.

ويخلد المغرب والولايات المتحدة الذكرى الـ20 لحدثين بارزين في علاقاتهما؛هما اتفاقية التجارة الحرة، وهي الاتفاقية الوحيدة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع دولة إفريقية، وبـ"مناورات الأسد الإفريقي"، الذي يعد أكبر تدريب عسكري أمريكي في القارة الإفريقية.

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