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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

قناة عبرية: حزب الله يخطط لخطف جنود

بوابة الوفد الإلكترونية

أفادت قناة 13 العبرية، بأن حزب الله يخطط لخطف جنود،  والكمين الذين تعرضت له وحدة ايجوز كاد ينتهي بذلك، مشيرة إلى أن إنقاذ القوة احتاج وقتا طويلا بعد التدخل الجوي  والبري من قوات اخرى وقد شارك في الهجوم ٣٠ من مقاتلي حزب الله.

 

وفي وقت سابق، قالت القناة 13 العبرية: أعطى جيش الاحتلال الإسرائيلي، توجيهات لقواته العاملة في جنوب لبنان لتجنب الخطف من قبل قوات الرضوان التابعة لحزب الله.

وأضافت القناة 13 العبرية، أن الجزء العسكري الدفاعي من حزب الله يعمل ويقاتل كجيش ويشكل تحدياً مهماً للقوات الإسرائيلية.

ولفتت القناة كان العبرية، إلى أن عشرات آلاف الإسرائيليين لا يزالون عالقين هذا المساء في الخارج بعد أن ألغت كل شركات الطيران تقريباً رحلاتها إلى "إسرائيل" .

 

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