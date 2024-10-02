كيت ميدلتون تحطم البروتكول الملكي من أجل مراهقة مريضة

حطمت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، البروتكول الملكي واحتضنت شابة تعاني من السرطان حضرت إلى قلعة وندسور لالتقاط صورة تذكارية مع ولي العهد لبريطاني الأمير ويليام وزوجته.

في لقاء مؤثر، طلبت المصورة المحترفة ليز هاتون، 16 عامًا، التي تكافح ورمًا نادرًا وعدوانيًا، من الملك المستقبلي ويليام وزوجته كيت الانضمام إليه في حفل تنصيب كان يقيمه لالتقاط صور المشاركين بما في ذلك مارك كافنديش ، وواينز بارنز، وأليستير ماكويست.

تحاول ليز، من هاروغيت في يوركشاير، المشاركة في أكبر عدد ممكن من تجارب التصوير الفوتوغرافي، وأسعدها الحظ أن تلقت دعوة شخصية من ويليام بعد أن علم بها من خلال مؤسسة لندن للإسعاف الجوي التي يرعاها.

وخلال اللقاء العاطفي، ألقت الأميرة - التي أعلنت الشهر الماضي أنها أكملت برنامجها الخاص من العلاج الكيميائي الوقائي - ذراعيها واحتضنت المراهقة.

وبدت الأميرة كيت ميدلتون متألقة ببدلة بنطال بورجوندي وسترة بيج وأقراط ذهبية، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصوير الأميرة مرة أخرى خلال إحدى ارتباطاتها الملكية منذ إعلانها الأخير، على الرغم من تصنيف الاجتماع على أنه "خاص" ولن يتم تسجيله في النشرة الرسمية للقصر.

ونشر الأمير والأميرة كيت لاحقًا صورًا من هذه اللحظة على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، مصحوبة برسالة: "سعدت بلقاء ليز في وندسور اليوم. مصورة شابة موهوبة ألهمتنا إبداعها وقوتها. شكرًا لك على مشاركة صورك وقصتك معنا."

كتبت ليز لاحقًا عبر الإنترنت: "إنهم أشخاص رائعون وصادقون وطيبون. أنا في قمة السعادة لأن عائلتي خاضت هذه التجربة".

وكانت الفتاة المراهقة برفقة والدتها فيكي روبينا وزوج أمها آرون وشقيقها ماتيو، وأعربت الفتاة أيضًا عن سعادتها بنشر عدد من صورها بواسطة قصر كنسينجتون، الذي يضم ملايين المتابعين، أيضًا على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وقال متحدث باسم العائلة المالكة: "لقد علم الأمير بأمر ليز من خلال مؤسسة الإسعاف الجوي في لندن التي يرعاها، وبعد التنصيب التقى الأمير والأميرة ويلز بليز بشكل خاص مع عائلتها لسماع أخبار يومها ورحلتها".

تم تشخيص إصابة ليز بورم الخلايا المستديرة الصغيرة في يناير، وقد أنشأت قائمة بالأشياء التي يجب أن تفعلها أثناء التصوير الفوتوغرافي.