رئيس مدينة رأس غارب يناقش طلبات المواطنين ومشروعات الخطة الاستثمارية

واصل اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب اليوم الاربعاء لقاؤه الدورى مع المواطنين حيث حرص على الإستماع اليهم وتلبية طلباتهم وفقا للضوابط و القوانين .

واستعرض رئيس المدينة خلال اللقاء طلب مقدم، بحضور مديرى ادارات خدمة المواطنين ولجنة العشوائيات. لمناقشة طلب المواطنه فى ضوء اللوائح والقوانين.

وتضمن الطلب اضافة بعض المستندات لمواطنة مستحقة منزل بديل العشوائيات ، وتم توجيه الطلب الى لجنة العشوائيات للانتهاء من تحقيق مطلب المواطنة فى اسرع وقت وفقاللضوابط و القوانين واللوائح المنظمه لها .

وأكد نديم على الاستمرار التواصل مع المواطنين و عقد لقاءات اسبوعية لخلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها على أن يتم تقديم طلبات اللقاء قبل يوم الاربعاء لدراستها .

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بالتواصل المستمر مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم

كما عقد اللواء ممدوح نديم اجتماعا تنفيذيا مصغرا للتنسيق على الانتهاء من جميع المرافق للمناطق لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025/2026 وتحديد مدة زمنية للانتهاء من جميع المرافق بالمناطق المخطط العمل بها .

وتشمل الخطة الاستثمارية دعم وتركيب محولات كهرباء بمناطق العبور وتقسيم الصحراوية والمعاشات الجديدة ومنطقة 128 وعمارات حى الامل وتركيب اعمدة انارة جديدة .

واضاف نديم بأنه سيتم ازدواج ورصف شارع الميناء وشوارع محطة الكهرباء وغرب الكهرباء واستكمال شوارع منطقة دمشق وخلف الايمان والبلدة الاساسية والعبور والحاج نور والمدينة الصناعية ومنطقة خور رحمى وبلوكات ال 100 وحدة وال 75 وحدة وعمارات ابو النصر القديمة .

وأشار نديم بأنه جارى ضمن اعمال الخطة الاستثمارية انشاء حدائق مفتوحة وتركيب كاميرات مراقبة بشوارع المدينة .

شهد الاجتماع حضور مديرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والسنترال وهندسة الكهرباء وشركة الغاز اعضاء جهاز التعمير وادارة التخطيط والادارة الهندسية وقسم الكهرباء بالوحدة المحلية .

وشدد نديم على جميع الجهات المشاركة بالالتزام بالمخطط الزمنى والانتهاء من جميع المرافق بالمناطق المخطط العمل بها .