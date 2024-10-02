اتجاه في المصانع المتكاملة لتثبيت أسعار حديد التسليح

علمت "الوفد" أن هناك اتجاها قويا داخل المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة المنتجة للصلب إلى عدم إجراء أية زيادات على أسعار حديد التسليح خلال الأسبوع الحالى على الأقل، لاستطلاع أسعار الخامات بالبورصات العالمية، وعما إذا كانت الصين ستقوم بتخفيض أسعارها أم لا.

كانت بعض المصانع الدرفلة الصغيرة التى تقوم بدرفلة بعض الكميات القليله من الخردة والبليت لصالح الغير قد قامت بزيادة أسعار حديد التسليح تبدأ من 500 إلى ألف جنيه فى الطن.

يذكر أن أسعار مصانع الدرفلهة لشهر سبتمبر كانت تتراوح بين 36 ألفا وخمسمائة جنيه للطن، و38 ألفاً وخمسمائة جنيه للطن، أما أسعار المصانع المتكاملة الضخمه فكانت 40 ألفاً و700 جنيها فى مجموعة عز، وهو نفس السعر فى مجموعة بشاى بالسادات 40 ألفا و700 جنيه، أما السعر فى مجموعة السويس للصلب فهو 40 ألفاً وخمسمائة جنيه، وكان السعر فى مجموعة المراكبى هو40 ألفاً وخمسمائة جنيه مثل سعر السويس.



لن تلتفت المصانع الكبيرة إلى الزيادات السعرية التى قامت بها مصانع الدرفلة، اليوم الأربعاء، لأن مصانع الدرفلة تنتج كميات صغيرة لا تتعدى عدة آلاف من الأطنان وغير مؤثرة فى حجم السوق، وقد يكون قيام مصانع الدرفلة بزيادة أسعارها بهدف إحراج المصانع المتكاملة أمام جمهور المستهلكين وجذب قوة شرائية لحاجتها الملحة لسيولة مالية لأن جميع مصانع الدرفلة دون استثناء لديها مديونيات ضخمة للبنوك، وتضطر شهريا لتسديد أقساط ضخمة من فوائد الدين، بل إن عددا منهم قام بشراء مصنع جديد، أو إضافة خط إنتاج جديد، أو اشترى مصنع فى قطاع صناعى آخر، أو ضخ استثمارت فى مجال الجامعات وهو فى الأصل مديون للبنوك بمبالغ طائلة !!