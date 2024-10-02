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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

تونس تحتجز قاربي صيد مصريين في مياهها الإقليمية

بوابة الوفد الإلكترونية

احتجزت تونس، اليوم الأربعاء، قاربي صيد مصريين على متنهما 18 شخصا، بتهمة الصيد غير المشروع داخل المياه الإقليمية التونسية، على بعد 30 كلم شرقي جزيرة قرقنة.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، أن قواتها البحرية تمكنت أمس الثلاثاء، من "ضبط مركبي صيد بالجرّ مصريّين، بحالة صيد غير قانونية بالمياه الإقليمية التونسية، على بعد 30 كلم شرق جزيرة قرقنة، وعلى متنهما 18 فردا".

وأضاف البيان: "تمت السيطرة على المركبين والتوجه بهما إلى القاعدة البحرية بصفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما".

 

حماية الثروات البحرية التونسية

كما أوضح البيان أن ذلك جاء "في إطار حماية الثروات البحرية التونسية ومقاومة الصيد العشوائي من قبل مراكب الصيد الأجنبية عرض السواحل التونسية".

يشار إلى أنه في الأعوام الماضية، تكررت حوادث دخول مراكب صيد مصرية، بشكل غير قانوني، إلى المياه الإقليمية التونسية، ويتم إطلاق سراحها بعد دفع غرامات مالية.

 

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