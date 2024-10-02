كشف فينسينت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-25.

وتنطلق صافرة مباراة بايرن ميونخ وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا على ستاد «فيلا بارك»، اليوم الأربعاء، وتنطلق أحداث المواجهة المرتقبة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ونجح بايرن ميونخ في الفوز على حساب دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 9-2 في أكبر نتائج الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز- مين جاي كيم- أوباميكانو- رافاييل جيريرو.

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش- جوشوا كيميتش- سيرج جنابري.

وفي الهجوم: جمال موسيالا- مايكل أوليز.