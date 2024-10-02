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حزب الله يتبنى 27 عملية جهادية ضد الاحتلال الإسرائيلي
الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله يتبنى 27 عملية جهادية ضد الاحتلال الإسرائيلي

بوابة الوفد الإلكترونية

تبنت المقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان 27 عملية جهادية، منذ صباح اليوم حتى الآن، و ذلك لأول مره منذ بدء العدوان الصهيوني لجيش الاحتلال على غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ودفاعًا عن لبنان وشعبه.

 

و في السطور التالية أبرز عمليات حزب الله في لبنان حتى مساء اليوم الأربعاء:

 

استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الأربعاء 2-10-‌‏2024 تجمعا لقوات العدو في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية و أصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

 

- بعد رصد ومراقبة لقوة مشاة صهيونية تسللت إلى منزل في خراج بلدة كفركلا، فجر فيها ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 2-10-2024 عبوة معدة ‌‏مسبقا قبل أن يمطروها بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح. ‏

 

- استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الأربعاء 2-10-‌‏2024 تجمعا لقوات العدو في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

 

- لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل بإتجاه بلدة يارون من جهة مرتفع السلس، فجر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:40) من عصر اليوم الأربعاء 2-10-2024 عبوة ناسفة بالقوة المتقدمة، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيلٍ وجريح. 

 

- استهدف مجاهدو حزب الله عند الساعة 5:50 من بعد ظهر يوم الأربعاء 2-10-‌‏2024، تحشّدا لقوات العدو في مستعمرة يعرا بصلية صاروخية كبيرة.‏

 

- لدى تحرّك قوة إسرائيلية معادية شرق بلدة مارون الراس عند الساعة 6:20 من مساء يوم ‏الأربعاء 2-10-2024، أمطرها مجاهدو حزب الله  بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف ‏الصاروخية وما زالت الاشتباكات مستمرة.‏

 

استهدف حزب الله عند الساعة 6:50 من مساء يوم الأربعاء 2-10-‌‏2024 قوات العدو الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية وأصابوها ‏إصابة مباشرة.‏

 

استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية حزب الله، عند الساعة (19:30) من مساء يوم الأربعاء 2-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في منطقة عفدون شرق نهاريا بِصلية صاروخية.

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