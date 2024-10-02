حزب الله يتبنى 27 عملية جهادية ضد الاحتلال الإسرائيلي
تبنت المقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان 27 عملية جهادية، منذ صباح اليوم حتى الآن، و ذلك لأول مره منذ بدء العدوان الصهيوني لجيش الاحتلال على غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ودفاعًا عن لبنان وشعبه.
و في السطور التالية أبرز عمليات حزب الله في لبنان حتى مساء اليوم الأربعاء:
استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الأربعاء 2-10-2024 تجمعا لقوات العدو في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية و أصابوه إصابة مباشرة.
- بعد رصد ومراقبة لقوة مشاة صهيونية تسللت إلى منزل في خراج بلدة كفركلا، فجر فيها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 2-10-2024 عبوة معدة مسبقا قبل أن يمطروها بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الأربعاء 2-10-2024 تجمعا لقوات العدو في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
- لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل بإتجاه بلدة يارون من جهة مرتفع السلس، فجر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:40) من عصر اليوم الأربعاء 2-10-2024 عبوة ناسفة بالقوة المتقدمة، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيلٍ وجريح.
- استهدف مجاهدو حزب الله عند الساعة 5:50 من بعد ظهر يوم الأربعاء 2-10-2024، تحشّدا لقوات العدو في مستعمرة يعرا بصلية صاروخية كبيرة.
- لدى تحرّك قوة إسرائيلية معادية شرق بلدة مارون الراس عند الساعة 6:20 من مساء يوم الأربعاء 2-10-2024، أمطرها مجاهدو حزب الله بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وما زالت الاشتباكات مستمرة.
استهدف حزب الله عند الساعة 6:50 من مساء يوم الأربعاء 2-10-2024 قوات العدو الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.
استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية حزب الله، عند الساعة (19:30) من مساء يوم الأربعاء 2-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في منطقة عفدون شرق نهاريا بِصلية صاروخية.