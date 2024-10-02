جامعة المنصورة الأولى على الجامعات المصرية فى المشروع القومى لمحو الأمية

تصدرت جامعة المنصورة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال محو الأمية وفقًا لنتائج دورة يوليو 2024؛ طبقا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث استطاع طلاب الجامعة محو أمية 17551 دارسًا، وذلك في إطار جهود جامعة المنصورة، وإيمانها بأهمية القضاء على الأمية من خلال مساهمتها في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية، وفي إطار رسالة وأهداف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومركز جامعة المنصورة لخدمات تعليم الكبار.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، إلى أن ملف الأمية يُعد على رأس أولويات القضايا القومية، الأمر الذي يستلزم تكثيف الجهود المبذولة لتحقيق نتائج متميزة تليق بقيمة ومكانة جامعة المنصورة المشهود لها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، من أجل تنمية مصرنا الحبيبة وبما يتوافق مع خطة مصر 2030م.

ولقد توجت الجامعة دوليا مؤخراً وفازت بجائزة اليونيسكو كونفيشيوس الدولية لملف محو الأمية على مستوى العالم مما يدل على تميز جهود الجامعة في ملف محو الأمية على المستوى الوطني والدولي

كما وجه رئيس الجامعة، الشكر لكل من قطاع خدمة المُجتمع وتنمية البيئة وقطاع التعليم والطلاب وأشاد بالمشاركة الفعالة للعمداء ووكلاء خدمة المجتمع ووكلاء شئون التعليم والطلاب ومنسقي تعليم الكبار وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وفرق العمل بكليات (التربية، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والآداب) لمُشاركتهم الفعالة في ملف محو الأمية وتعليم الكبار موجهًا الشكر لهم.

وأشاد رئيس الجامعة، بكل من مركز جامعة المنصورة لخدمات تعليم الكبار، وللإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المُجتمع لجهودهم المبذولة، ولدورهم الفعال في التنسيق بين الجامعة وفرع هيئة تعليم الكبار بالدقهلية، وكذلك وجه الشكر للهيئة العامة لتعليم الكبار لتعاونها البناء والمثمر مع الجامعة في محو الأمية وتعليم الكبار.