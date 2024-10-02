بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبولونيا يلا شوت في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024
بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبولونيا يلا شوت في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024
بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبولونيا يلا شوت في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024 ، ويستضيف ملعب آنفيلد مباراة جديدة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2024-2025، حيث يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره بولونيا الإيطالي في مواجهة مرتقبة ضمن دور المجموعات. يتمتع ملعب آنفيلد بتاريخ طويل وحافل بالمباريات المثيرة، ويُعتبر واحدًا من أكثر الملاعب شهرة في العالم، مما يضيف المزيد من الإثارة لهذه المباراة المهمة.
يدخل الريدز هذا الموسم بعزيمة قوية وطموحات عالية، حيث يسعون للمنافسة على اللقب الغالي "ذات الأذنين"، الذي توجوا به في ست مناسبات سابقة، وآخرها كان في عام 2019. تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، الذي تولى مسؤولية الفريق خلفًا ليورغن كلوب، يهدف ليفربول لتحقيق لقبه السابع والعودة إلى أمجاده الأوروبية.
تعتبر المباراة ضد بولونيا اختبارًا مهمًا لليفربول، حيث يسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار المتقدمة من البطولة. يأتي الفريق بعد فوز مستحق في الجولة الأولى على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف، مما يعزز من ثقتهم قبل هذه المواجهة.
من ناحية أخرى، يسعى النادي الإيطالي بولونيا لإثبات قدراته ومواصلة مشواره في البطولة بعد إهدار نقطتين في الجولة الماضية بالتعادل مع نادي شاختار دونيتسك الأوكراني. يتطلع بولونيا لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب الريدز، مما يضيف المزيد من التحدي والإثارة إلى المباراة.
من المتوقع أن تشهد هذه المواجهة تنافسًا كبيرًا على أرض الملعب، حيث يطمح كل فريق لتحقيق أهدافه الخاصة. ستلعب العوامل التكتيكية والبدنية دورًا حاسمًا في تحديد الفائز، مما يجعل هذه المباراة من بين أبرز الأحداث في جدول دوري أبطال أوروبا.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبولونيا اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024-25
تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2024-2025 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستقوم بتخصيص قناة beIN Sports HD 2 لبث مباراة ليفربول ضد بولونيا.بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وبولونيا في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024
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وهناك بعض القنوات الأخرى التي ستنقل اللقاء، ولكن من خارج الأقمار الصناعية العربية المعتادة، أمثال"BTV Action، RTE Two، SuperSport Maximo 1".
تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبولونيا اليوم في دوري الأبطال 2024-25
يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا 2024-25 عبر نايل سات وسهيل سات والأقمار الصناعية الأخرى من خلال الترددات الآتية:
تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بولونيا اليوم
|القناة
|القمر
|التردد
|الترميز
|التصحيح
|beIN SPORTS 2 HD
|سهيل سات
|11013 أفقي
|27500
|2/3
|نايل سات
|10810 أفقي
|27500
|2/3
|BTV Action
|Hellas Sat 2
|12688 أفقي
|30000
|3/4
|Europe*Star 1
|11468 عمودي
|30000
|3/4
|11468 عمودي
|30000
|3/4
|Eutelsat W2
|11471 عمودي
|30000
|3/4
|RTE Two
|Astra 2A/2B/2D
|11758 أفقي
|29500
|3/4
|12266 أفقي
|27500
|3/4
|SuperSport Maximo 1
|Eutelsat Sesat / W4
|11843 عمودي
|27500
|3/4
|12245 أفقي
|27500
|3/4
|PAS 10
|11594 عمودي
|27500
|3/4
كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد بولونيا اليوم
يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا 2024-25 من خلال الاشتراك في تطبيق TOD، أو من خلال خدمة beIN connect.
معلق مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025
أعلنت قنوات بي إن سبورت عن هوية معلق مباراة ليفربول اليوم في دوري الأبطال، وسيتولى المعلق الجزائري حفيظ دراجي مهمة التعليق، أما بقية القنوات فسيكون التعليق فيها بلغات أجنبية.
موعد مباراة ليفربول ضد بولونيا في دوري أبطال أوروبا 2024-25
موعد مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا، هو مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية
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