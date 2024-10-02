عودة الماموث والدودو والنمر التسماني من الإنقراض في 2028

قال خبراء إن هناك فرصة قوية لإعادة أنواع منقرضة منذ زمن طويل ، مثل الماموث والدودو والنمر التسماني، من الموت قبل عام 2028 - بمساعدة باريس هيلتون وكريس هيمسورث.

وبمصطلحات بسيطة، فإن العلم الذي تقوم عليه هذه المهمة يتضمن تحديد الجينات "الأساسية" التي تجعل الحيوان المنقرض ما هو عليه، ثم تكرار هذه الجينات باستخدام الحمض النووي لقريب موجود قريب منه.

واستطاع العلماء في شركة Colossal Biosciences قطع شوطًا طويلاً نحو إحياء هذا النوع باستخدام تقنية تحرير الجينات.

وتعد تلك هي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية في تكساس جمعت 235 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 177 مليون جنيه إسترليني حتى الآن، مع دعم من المشاهير بما في ذلك الممثل الأسترالي كريس هيمسورث، والشخصية الاجتماعية الأمريكية باريس هيلتون، ومعلم التحفيز توني روبنز.

لكن بن لام، الرئيس التنفيذي للشركة، قال إنه "من المرجح للغاية" أن يتمكن طائر الدودو والنمر التسماني من التفوق على الماموث - الذي انقرض منذ حوالي 4000 عام - في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف: "تبلغ مدة حمل الماموث 22 شهرًا لقد حددنا موعدًا في أواخر عام 2028 لإعادة أول ماموث ونحن نسير على الطريق الصحيح لذلك حاليًا، ولكن نظراً لأن الأنواع الأخرى لديها فترة حمل أقصر بكثير، فمن المرجح للغاية أن نرى نوعاً آخر قبل الماموث.

النمر التسماني -الذي أعُلن انقراضه عام 1982 في أستراليا- لديه أقصر فترة حمل حيث تبلغ فترة الحمل "أسابيع فقط"، وفقًا لرئيس الشركة.

تبلغ فترة الحمل النموذجية للدودو - وهو طائر كبير غير قادر على الطيران عاش ذات يوم على جزيرة موريشيوس لكنه مات في وقت ما في القرن السابع عشر - حوالي شهر.

ولكن السيد لام متردد في الكشف عن أي من النوعين لديه فرصة أكبر للعودة المبكرة، قائلاً: "نحن لا نعلق بعد على أي نوع سيكون الأول ولكنني أعتقد أنه من المرجح للغاية أن يكون لدينا نوع قبل عام 2028، وسيكون واحدًا من الثلاثة التي تنظرون إليها".

تأسست شركة Colossal Biosciences في عام 2021 على يد رجل الأعمال التكنولوجي السيد لام بالاشتراك مع عالم الوراثة بجامعة هارفارد جورج تشرش، وأفاد السيد لام أن أقرب قريب للماموث الصوفي هو الفيل الآسيوي، حيث يتقاسم معه 99.5% من الجينات.

وقال: "الماموث أقرب وراثيًا إلى الفيلة الآسيوية مقارنة بالفيلة الآسيوية بالفيلة الأفريقية - وهذا دائمًا ما يذهل عقول الناس".

وأقرب قريب حي للدودو هو حمامة نيكوبار، وهو طائر رمادي اللون ذو ملامح ملونة يعيش في جزر أندامان ونيكوبار في الهند.

ي هذه الأثناء، يرتبط النمر التسماني ارتباطًا وثيقًا بالفأر ذي الذيل الدهني، وهو مخلوق صغير يشبه الفأر ولكنه أصغر منه بمقدار 100 مرة، مع وجود اقتراحات تشير إلى أنه قد يكون من الضروري اختراع رحم اصطناعي حتى يتمكن هذا المخلوق المنقرض من التطور.

وتقدر قيمة الشركة بنحو 1.7 مليار دولار أميركي أي مايعادل 1.3 مليار جنيه إسترليني، وقد حصلت على 50 مليون دولار أميركي إضافية (38 مليون جنيه إسترليني) لإطلاق مؤسسة كولوسال.

تهدف المنظمة غير الربحية إلى دعم جهود الحفاظ على البيئة، مع التركيز على الحيوانات المعرضة للخطر مثل فاكيتا، وهو خنزير البحر الذي يعد أيضًا أحد أكثر الأنواع البحرية المهددة بالانقراض على هذا الكوكب، ووحيد القرن الأبيض الشمالي، الذي على وشك الانقراض، والحمام الوردي، وهو نوع نادر يوجد في موريشيوس.