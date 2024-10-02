غسل 41 مليون جنيه.. القبض على تاجر عملة بقنا

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"مقيم بدائرة قسم شرطة قنا) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية -شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية).

وقد قدرت أفعال الغسل بـ (41 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي سياق منفصل أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بـ تجديد حبس المتهمين في واقعة اللاعب مؤمن زكريا 15 يوما، على خلفية اختلاق المتهمين العثور على أعمال سحر، عبارة عن أوراق وصورة له مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

تجديد حبس المتهمين في واقعة فبركة سحر للاعب مؤمن زكريا

ومن جانبه قال مؤمن زكريا عن واقعة السحر المزيف: اللي حصل إني اكتشفت انتشار أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استخراج عدد من الأشخاص سحر لي من داخل المقابر أمام حوش عائلة الكابتن مجدي عبد الغني، الكائن بمقابر الإمام الشافعي دائرة قسم الخليفة، وزعموا إبطال العمل وروجوا لأخبار كاذبة عني وشهروا بي بغرض النصب علي وابتزازي، وأنا اكتشفت إن الموضوع ده منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

سحر اللاعب مؤمن زكريا

وبسؤاله عن علاقته بالزاعمين باستخراج السحر الخاص به من داخل مقابر الإمام الشافعي دائرة القسم، قال: أنا مليش علاقة بيهم، دول مجموعة بينقلوا أخبار كاذبة للتشهير بي وابتزازي، وأطالب بإثبات الحالة واتخاذ اللازم ضد المتهمين.

مصرع سيدة سودانية تحت عجلات سيارة بالمعادي

كما شهدت منطقة المعادي التابعة لمحافظة القاهرة، واقعة دهس سائق، لسيدة تحمل جنسية جنوب السودان، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بمصرع سيدة سودانية دهسها سائق سيارة بمنطقة المعادي.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، وتبين مصرع سيدة، في العقد الثالت من العمر، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي واستخراج تصاريح الدفن ومعرفة أسباب الوفاة.